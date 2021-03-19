زرواطي: “رغم خصم نقاط المباراة لاعبينا سينالون منحة فوزهم على بارادو”

الرياضة
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زرواطي: “رغم خصم نقاط المباراة لاعبينا سينالون منحة فوزهم على بارادو”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد محمد زرواطي تمسكه بوعده اتجاه لاعبي فريقه، بتقديم منحة الفوز أمام بارادو، رغم خصم نقاط هذه المباراة.

وصرح زرواطي، للإذاعة الوطنية: “بعد فوزنا على نادي بارادو، وعدت لاعبي الفريق بتسوية أجرة شهرين، بالإضافة لمنحة الفوز بـ20 مليون”.

وأضاف: “رغم العقوبات التي طالتنا من لجنة الانضباط، بخصم نقاط هذه المباراة، إلا أننا سنفي بوعودنا اتجاه لاعبي الفريق”.

وتابع محمد زرواطي: “اللاعبون كانوا رجال فوق الميدان، وقدموا ما عليهم في هذه المباراة، لذا لن نتراجع عن وعودنا لهم”.

يذكر أن لجنة الانضباط، خصمت 6 نقاط من رصيد شبيبة الساورة، بسبب اشراكها للاعب معاقب في مواجهة نادي بارادو.


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