زرواطي: رفع نسبة الرسوم على النفايات الخطيرة والأكياس البلاستيكية

كشفت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، عن رفع نسبة الرسوم على النفايات الخطيرة والمنتجات البترولية والأكياس البلاستيكية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأوضحت زرواطي على هامش إحياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، أن الرسوم الخاصة بالبيئة تشمل عدة أنواع.

وأضافت زرواطي أن أهمها تلك المتعلقة بالتخلص من النفايات الخطيرة التي تفرزها المؤسسات الصناعية.

كما سيتم إضافة الرسم على المنتوجات البترولية والأكياس البلاستيكية وكلها مواد مضرة بالبيئة والوسط المعيشي.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم رفع الرسم على الأكياس البلاستيكية، إلى 200 دينار للكيلوغرام في إطار مشروع قانون المالية 2020.

وأكدت زرواطي أن الرسم على الأكياس البلاستيكية كان قد تمت مضاعفته أربع مرات منذ إقراره.

وأشارت الوزيرة إلى وجود العديد من الوحدات المتخصصة في صناعة البلاستيك تعمل خارج القانون

أما إيرادات الرسم على الأكياس البلاستيكية أوضحت أنها ستوجه إلى الصندوق الوطني للبيئة، إضافة إلى صندوق الجماعات المحلية وخزينة الدولة.