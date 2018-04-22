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زرواطي: “سنطالب بتغيير أعضاء المكتب الفيدرالي”

الرياضة
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زرواطي: “سنطالب بتغيير أعضاء المكتب الفيدرالي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس نادي شبيبة الساورة، محمد زرواطي، عن مطلبه الأساسي خلال الجمعية العامة المقبلة للفاف، والمتمثل في المطالبة بتغيير أعضاء المكتب الفيدرالي.

وصرح محمد زرواطي “للنهار”: “مطلبنا الأساسي والرئيسي الذي نسعى لتقديمه في أشغال الجمعية العامة، هو تغيير أعضاء المكتب الفيدرالي الحالي”.

وأضاف: “في حال تم رفض هذا الطلب، سنطالب بضم كل رؤساء الأندية للمكتب الفيدرالي، حيث لايعقل وجود رؤساء أندية في المكتب دون آخرين”.

وتأتي هذه التصريحات من رئيس شبيبة الساورة، قبل ساعات قليلة من انعقاد أشغال الجمعية العامة للفاف، المقررة غدا الإثنين، بمركز سيدي موسى.

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