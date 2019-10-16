زرواطي سينجز أول مستشفى خاص في الجزائر بولاية بشار

منحت وزارة الصحة و السكان و المستشفيات إعتمادا لرجل الأعمال محمد زرواطي لإنجاز أول مستشفى خاص بالجزائر سيكون مقره بولاية بشار.

وكشف زرواطي في اتصال مع “النهار أون لاين”، أن وزارة الصحة قد منحت له رسميا إعتماد لإنجاز هذا المستشفى الخاص.

وقال ذات المتحدث في حديثه أن أشغال الإنجاز تم الإنطلاق فيها منذ مدة وحققت تقدما كبيرا و أن الهياكل الكبرى للمستشفى قد تم إنجازها، وتسليم المنشأة سيتم في غضون مدة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا.

وسيحتوي المستشفى على مركز صور للأشعة من آخر طراز و آخر ما ابتكرته التكنولوجيا الطبية في مجال الفحوصات بالأشعة.

كما يحتوي المستشفى على أربع قاعات للعمليات مجهزة بأخر التجهيزات، مما يسمح بإجراء العمليات الجراحية في كل التخصصات الطبية.

كما يحتوى المشفى على مصحة للاستشفاء لمعالجة المرضى و متابعتهم بصورة دورية داخليا، بالإضافة إلى عيادة توليد و امراض نساء و الأطفال.

وقال زرواطي في حديثه لـ”النهاراون لاين”، أنه بعد دخول المستشفى حيز الخدمة سيتم إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع صناديق التأمين، كما أن الأسعار ستكون في متناول المواطنين.