زرواطي: “شبيبة الساورة بإمكانها المنافسة على البوديوم”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الرئيس السابق لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، بأن الفريق بامكانه العودة بقوة هذا الموسم، والمنافسة على “البودبوم”
وصرح زرواطي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “ّتم تكريمي من طرف أنصار شبيبة الساورة في عيد ميلادي، وتأثرت كثيرا بهذه الخرجة”.
كما أضاف: “عندما توليت رئاسة شبيبة الساورة في القسم الجهوي، كانت أمنيتي مواجهة الأندية الكبيرة في بشار، وهو ما قمنا به محليا، وفي المنافسة الإفريقية”.
وتابع محمد زرواطي: “أتمنى عودة شبيبة الساورة بقوة هذا الموسم، والفريق بامكانه المنافسة هذا على “البوديوم””.
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