إعــــلانات
الرياضة

زرواطي: “شبيبة الساورة بإمكانها المنافسة على البوديوم”

بقلم كريم تيغرمت
زرواطي: “شبيبة الساورة بإمكانها المنافسة على البوديوم”
  • 292
  • 0

اعتبر الرئيس السابق لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، بأن الفريق بامكانه العودة بقوة هذا الموسم، والمنافسة على “البودبوم”

وصرح زرواطي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “ّتم تكريمي من طرف أنصار شبيبة الساورة في عيد ميلادي، وتأثرت كثيرا بهذه الخرجة”.

كما أضاف: “عندما توليت رئاسة شبيبة الساورة في القسم الجهوي، كانت أمنيتي مواجهة الأندية الكبيرة في بشار، وهو ما قمنا به محليا، وفي المنافسة الإفريقية”.

وتابع محمد زرواطي: “أتمنى عودة شبيبة الساورة بقوة هذا الموسم، والفريق بامكانه المنافسة هذا على “البوديوم””.

رابط دائم : https://nhar.tv/WJM7Q
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر