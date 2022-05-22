زرواطي “عبيد شارف أصبح أضعف حكام افريقيا.. لديه حقد على الساورة”

انتقد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي الأداء التحكيمي من قبل الحكم عبيد شارف خلال مباراة شبيبة القبائل سابقا.

كما قال زرواطي في الندوة الصحفية التي نشره الموسم الرسمي للفريق “شبيبة القبائل فاز علينا سابقا أهنئه بالفوز أمامنا. فريق أحترمه لأنه فريق عريق وقدموا مباراة في المستوى”.

وأضاف “عبيد شارف، فات عليه التحكيم وأصبحت مكانته إفريقيا هي الأخيرة، شبيبة الساورة لم تفوز ولا مرة في مباراة أدارها لنا”.

كما أردف “حان الأن لترك شبيبة الساورة في حالها. لديه حقد دفين اتجاه شبيبة الساورة. نسافر لمئات الكيلومترات ويأتي عبيد شارف من أجل التسبب في خسارتنا”.

وختم “حرمنا من ضربة جزاء شرعية 200 بالمائة أمام القبائل”.

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