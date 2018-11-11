زرواطي على رأس وفد وزاري بمصر للمشاركة في قمة التنوع البيولوجي

ستتنقل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، رفقة وفد هام من وزارتها إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان لوزارة البيئة، اليوم الأحد، فإن الزيارة ستكون هذا الأسبوع من 12 إلى 16 نوفمبر الحالي، لتشارك في القمة الوزارية للتنوع البيولوجي.

والإجتماع رفيع المستوى، تحت إطار مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

الذي سينعقد بشعار “الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب و الكوكب”.

ومن المنتظر حضور 196 دولة وأكثر من خمسة ألاف مشارك من الخبراء والعلماء وممثلي المجتمع المدني، يضيف المصدر.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى حفظ التنوع البيولوجي والإستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية من خلال وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي .

وستكون الفرصة لمعالي الوزيرة لعرض مدى دمج التنوع البيولوجي ضمن القطاعات و الإلتزامات والإجراءات الوطنية بشأن استعادة النظم الإيكولوجية.

وعلى هامش هذا الاجتماع ستكون لها فرصة عقد لقاءات ثنائية مع نظرائها من مختلف الدول المشاركة.

قصد تعزيز روابط التعاون في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، وكذا بحث سبل وآفاق الشراكات مع مختلف الفاعلين في المجال.