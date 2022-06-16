زرواطي: “عيب ما حدث في الجمعية العامة للفاف”

أبدى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أسفه الشديد للمستوى الذي بلغته الجمعية العام للفاف، خلال اجتماعها الأخير.

وصرح زرواطي لتلفزيون “النهار”: “عيب المستوى الذي شهدته الجمعية العامة للفاف، على غرار المناوشات التي حدثت بين مدوار، وبهلول”.

كما أضاف، من جهة أخرى: “تم صرف ما يقارب 300 مليار سنتيم في أقل من عام دون استفادة كرة القدم الجزائرية من أي شيء”.

يذكر أنه تم حرمان محمد زرواطي، من حضور أشغال الجمعية العامة الأخيرة للفاف، بسبب العقوبة المفروضة عليه.