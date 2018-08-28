زرواطي: غياب كلي لحس النظافة للمواطن

قالت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، أن قطاع البيئة يتماشى مع المستجدات الحاصلة سواءا في قطاع الفلاحة أو الصناعة.

مشيرة إلى أنه تم القيام بحملة تنظيف وسبقتها حملات كثيرة من أجل دخول إجتماعي نظيف خاصة مع تفشي مرض الكوليرا.

من الناحية البيئية أفادت الوزيرة أن المواطن يفتقر كليا للحس النظافي البيئي من خلال عدم إحترام توقيت رمي النفايات.

لذلك لا يجب أن نتخلى على الشارع للنفايات وأوكار للآفات، لأن هنالك عمل يجب المحافظة عليه بخلق فضاءات نظيفة.

مضيفة أن الوزارة لديها معدات مهمة جدا تساعد على المحافظة على المحيط عن طريق المراقبة.

أين تكون الإنطلاقة الرسمية لحملة التنظيف يوم الخميس المقبل لتفادي مظاهر تشوه البيئة.