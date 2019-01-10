عاجل

زرواطي: “فوز شبيبة القبائل مستحق وتركيز لاعبينا كان على رابطة الأبطال”

الرياضة
  • -
  • 0
زرواطي: “فوز شبيبة القبائل مستحق وتركيز لاعبينا كان على رابطة الأبطال”
بقلم كريم.تيغرمت

أرجع محمد زرواطي، الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، الإنتقادات الأخيرة التي طالت فريقه بعد الخسارة في البطولة أمام شبيبة القبائل، لغياب التركيز لدى لاعبيه.

وصرح زرواطي، لتلفزيون “النهار”: “كرة القدم، ليست حسابات دقيقة، وهناك دائما فريق فائز وآخر منهزم، وعلينا تقبل ذلك”.

وأضاف: “أعترف أن شبيبة القبائل لعبت أفضل منا، لهذا فازت بالمباراة، لكن تركيز لاعبينا كان منصبا على رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع: “الفريق عندما يكبر، تكبر من حوله الإنتقادات، لكن هذا لا يمنعنا من استهداف مركز مشرف في بطولة هذا الموسم”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com