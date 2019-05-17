زرواطي في توزر التونسية للمشاركة في مؤتمر حول النهوض بالمنظومات الواحية

تشارك اليوم وغدا وزيرة البئية فاطمة الزهراء زرواطي في فعاليات المؤتمر الإقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا بمدينة توزر بالجمهورية التونسية.

ونشرت الوزيرة على صفحتها الريمية في فايسبوك انه المؤتمر برئاسة وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهماني.

حيث أكدت خلال مشاركتها على ضرورة تكاثف جهود الدول المعنية لتوحيد الرؤى وجعل المنظومات الواحية في صلب التنمية الشاملة.

لتكون أرضية صلبة لاستقرار الأمن القومي وخلق الثروة ومجالات الشغل خاصة في ظل التغيرات المناخية.

كما عبرت عن استعداد الجزائر كدولة ومؤسسات ومجتمع مدني للتنسيق الكامل والعمل لتحقيق هذه الأهداف.

مع ضرورة وضع بنك معلوماتي بين دول شمال إفريقيا وتبادل البيانات لإيجاد الحلول الناجعة لوضع استراتيجية حتى تصبح الواحات أقطاب مهمة اقتصاديا وتلعب دورا مهما في التنمية المحلية.‎