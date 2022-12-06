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الرياضة

زرواطي :”قرباج كان إنسان طيّب ويحب مساعدة الآخرين”

بقلم عزيز طالبي
زرواطي :”قرباج كان إنسان طيّب ويحب مساعدة الآخرين”
زرواطي
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قدم رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي تعازيه الخالصة في وفاة رئيس الرابطة المحترفة سابقا محفوظ قرباج الذي وفته المنية .

وقال زرواطي في تصريح له لـ “النهار” اليوم الثلاثاء :”كان إنسان طيب، و يحب مساعدة الآخر. إنسان لم يسير بالهاتف من أجل تسيير المباريات، شهادة حيّة في حقه”.

وأكّد محمد زرواطي أنه كان يسعى لزيارة قرباج في فترة مرضه: “كنت أريد مقابلته، لكن للأسف المكتوب ما كتبش”.

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