زرواطي: “كنا نتمنى خوض نصف نهائي الكأس في بشار”

اعتبر رئيس فريق شبيبة الساورة. محمد زرواطي. بأن بلوغ فريقه نصف نهائي كأس الجمهورية. انجاز كبير في حد ذاته.

وفي تصريح خصّ به الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة، قال زرواطي: “حققنا انجازا تاريخيا، كوننا لأول مرة نبلغ الدور نصف نهائي كأس الجمهورية”.

كما أضاف: “هذا الانجاز جاء نتيجة استقرار الطاقم المُسير، بالإضافة للعديد من العوامل الأخرى، وكأس الجمهورية تعتبر من أهداف فريقنا لهذا الموسم”.

وختم محمد زرواطي: “كنا نتمنى خوض هذه المباراة في ملعبنا، حتى نُتيح الفرصة لسكان بشار عيش هذا الحدث لأول مرة”.