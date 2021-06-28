زرواطي: “لجنة التحكيم مع غوتي كان الوضع أفضل ولم نرَ شيئا مع الدكتور بيشاري”

انتقد رئيس فريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي من جديد، سلك التحكيم، مؤكدا بأن اللجنة السابقة بقيادة غوتي، كانت أفضل مما هي عليه بقيادة بيشاري.

وصرح زرواطي، لتلفزيون “النهار”: “لجنة التحكيم السابقة برئاسة غوتي، كانت أفضل في تعيين الحكام، والغلطات التحكيمية وعلى جميع المقاييس”.

وأضاف رئيس شبيبة الساورة: “كنا ننتظر الجديد بقدوم الدكتور بيشاري على رأس هذه اللجنة، من خلال أخطاء أقل لكن فريقنا لازال يحرم من ضربات جزاء بالجملة”.

وجاءت هذه التصريحات من محمد زرواطي، عقب التعادل الإيجابي لفريق بـ1-1، في المباراة التي جمعتهم بنصر حسين داي، على ملعب هذا الأخير.