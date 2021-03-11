زرواطي لـ”النهار”: الانتخابات التشريعية والمحلية لن تكونا في يوم واحد

كشفت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الخميس، أن الانتخابات التشريعية والمحلية لن تكون في يوم واحد.

ويأتي تصريح زرواطي لقناة “النهار”، بعد اللقاء الذي جمعها صباح اليوم مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشارت زرواطي أن اللقاء اتسم بالواقعية، ولغة الموجود والمعطيات الموجودة، ورؤية حول الظروف التي نمر بها.

وأضافت “ما التمسته هو انطلاق رئيس الجمهورية هو انطلاقه من الميدان وليس من القاعدة، وإلمامه التام بكل ما يحدث”.

وتطرق الطرفان إلى الملف السياسي، وفي مقدمته الانتخابات، والتي يمكن التسريع في تنظيمها من الخروج بمؤسسات شرعية.

ولكن –تضيف زرواطي- يجب التسريع دون التسرع، لأن تزواج الانتخابات التشريعية والمحلية، سيصمن مشاركة كبيرة.

وأضافت “الحصول على نتائج في يومها، سيكون دائما هناك ثقب ينفذ منه التشكيك”.

وتابعت “ولهذا سيكون هناك انتخابات تشريعية وتأتي بعدها المحلية، لكن لن تكونا في يوم واحد”.

وتحدثت زرواطي مع رئيس الجمهورية عن الشأن الاقتصادي، حيث التمست رغبته في بناء اقتصاد حقيقي بالامكانيات المحلية الموجودة.