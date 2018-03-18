زرواطي: “لم أقاطع إجتماع “الفاف” وليس لدي أي مشكل مع زطشي”

أكد الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، أن غيابه عن إجتماع “الفاف”، كان بسبب عدم توفر رحلات جوية، وليس له أي مشكل مع رئيس “الفاف”.

وصرح محمد زرواطي لتلفزيون “النهار”: “كنت أرغب في حضور إجتماع “الفاف” وتعذر علي ذلك لعدم توفر رحلات جوية في الوقت المناسب”.

وأضاف: “مباراتنا ليوم أمس انتهت في وقت متأخر، ولم يكن بإمكاننا التنقل برا إلى الجزائر، لحضور الإجتماع، نظرا لبعد المسافة”.

ونفى زرواطي وجود أي مشكل مع رئيس “الفاف”، موضحا: “ليس لدينا أي مشكل مع زطشي، ونحن مع الإتحادية الجزائرية، سواء مع زطشي أو شخص آخر”.