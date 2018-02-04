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زرواطي: ” لوكان نهدر نضر روحي وعائلتي”

الرياضة
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زرواطي: ” لوكان نهدر نضر روحي وعائلتي”
بقلم يونس رزيق

رفض الناطق الرسمي لشبيبة الساورة “محمد زرواطي” تأكيد الأخبار المتداولة حول تلقيه أوامر من أجل تسهيل مهمة “سوسطارة”خلال مواجهة الكأس.

وتحدث “زرواطي” في تصريح “للنهار أون لاين” حول الضجة التي أثارها رئيس الفريق “مأمون حمليلي” عندما أكد أنه تلقى تعليمات فوقية لتسهيل مهمه فريق سوسطارة.

ورفض زرواطي تأكيد المعلومة قائلا:” لو أتكلم سأضر بنفسي وأضر بعائلتي.. تكلمت مرارا ولكن دون أي جدوى”.

وأضاف: ” الأمور واضحة وجميع الناس يعرفونها، حتى الأطفال يعرفون..ولا يمكنني أن أصرح إذا تلقيت تعليمات لتسهيل مهمة الإتحاد أو لا”.

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