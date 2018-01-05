زرواطي: “ماجر لا يصلح كمدرب وطني”

فتح رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، النار على الناخب الوطني رابح ماجر، معتبرا أنه لا يصلح كمدرب للمنتخب الوطني.

وصرح زرواطي، في تدخل عبر الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة: “صحيح أن ماجر كان لاعبا جيدا لكنه لا يصلح كناخب وطني”

وتابع زواطي: “هذا المنتخب أصبح منتخب ماجر وليس منتخب الجزائر، ماجر لن يتمكن من القيام بشيء مع الخضر كمدرب”.

وبخصوص عدم استدعاء أي لاعب من شبيبة الساورا ضمن قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بالمواجهة الودية المقبلة أمام رواندا صرح زرواطي

“لا يهمني إن استدعي لاعب من شبيبة الساورا للمنتخب الوطني أو لم يستدعى”.