زرواطي: “مثلت أمام لجنة الانضباط وتحملت مسؤولية تصريحاتي”

مثل اليوم الخميس، رئيس فريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أمام لجنة الانضباط، أين تم الاستماع لأقواله، بخصوص تصريحاته السابقة.

وصرح رزواطي، لتلفزيون “النهار”، عقب مثوله أمام لجنة الانضباط: “مثلت اليوم أمام لجنة الانضباط، أين حضيت باستقبال جيد من رئيس اللجنة”.

كما اضاف: “منحت لي الكلمة، وتحملت مسؤولية التصريحات التي أدليت بها، وأنا لست نادما على تصريحاتي”.

وتابع محمد زرواطي: “نحن جئنا خدمة لكرة القدم، وسأواصل التنديد بالأمور التي لا تخدم كرة القدم الجزائرية”.