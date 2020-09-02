زرواطي: “مدوار لا يدافع عن الأندية وزطشي يجامل الفرق القوية”

هدد الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، بالجوء للمحكمة الرياضية الدولية، لتعرض فريقه للظلم من الفاف، والرابطة المحترفة لكرة القدم.

وصرح زواطي، لتلفزيون “النهار”: “تحدثنا مع رئيس الرابطة، بخصوص الترتيب الأخير للبطولة، وهذا الأخير رفع المسؤولية عن نفسه”.

وأضاف: “من المفروض أن رئيس الرابطة مهمته الدفاع عن الفرق، وليس نشر القرارات عبر الحساب الرسمي للرابطة”.

وتابع زواطي، بخصوص رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي: “رئيس الفيدرالية، بخدم مصالح بعض الأندية القوية”.

وأردف: “رئيس الفاف يتخذ القرارات بشكل منفرد، دون اللجوء لأعضاء الفيدرالية، ولهذا سنذهب لأبعد حد في هذه القضية، وسنلجأ إلى “التاس””.