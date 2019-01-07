أكدت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الإثنين، أن مستقبل الجزائر وبديلها خارج الإقتصاد الريعي” قطاع المحروقات” سيكون في الجنوب.

الوزيرة، لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية، أبرزت أن المناطق الجنوبية وبما تمتاز به من إمكانيات و ماتمتلكه من خيرات فلاحية، تعتبرالحل الأمثل لنهوض بإلإقتصاد الجزائري.

وقالت زرواطي،:” كنا نتحدث عن البترول لكن الآن هناك ما يمكن أن يكون بديلا عن البترول ويمكن أن يقدم أضعاف مضاعفة على المدى الطويل ولا يمكن أن ينفد”.

أوضحت زرواطي، أن الوزارة ستعمل على الإطلاع على كل التجارب العالمية المتعلقة بميكانيزمات ربط عالم الفلاحة بالطاقات المتجددة.

وقالت: “نحن نريد أن نضع مشاريع حقيقية داخل هاته الفضاءات الواسعة جدا والتي لا يمكن إلا للطاقات النظيفة أن تجعل منها أماكن حية وأماكن منتجة ” .