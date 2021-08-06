إعــــلانات
الرياضة

زرواطي: “مسعودي يملك عدة عروض من أوروبا”

بقلم كريم.تيغرمت
زرواطي: “مسعودي يملك عدة عروض من أوروبا”
  • 351
  • 0

تحدث الرجل الأول في فريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي عن نجم فريقه اللاعب بلال مسعودي، مؤكدا اقتراب هذا الأخير من الإحتراف في أوروبا.

وصرح زرواطي، للإذاعة الوطنية: “وصلتنا عروض عديدة نهاية هذا الموسم، من أوروبا، بخصوص لاعبنا مسعودي بلال، من تركيا، البرتغال، فرنسا، بلجيكا وغيرها”.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الأفضل من بين العروض التي تلقيناها إلى حد الآن، للسماح لمسعودي بالاحتراف الموسم المقبل، مثلما وعدته سابقا”.

وتابع محمد زرواطي: “سنختار العرض الأنسب بالنسبة لمسعودي، من الناحية الرياضية أولا، حيث نطمح أن يكون له اسم كبير مستقبلا في أوروبا”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969232
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات