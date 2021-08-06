زرواطي: “مسعودي يملك عدة عروض من أوروبا”

تحدث الرجل الأول في فريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي عن نجم فريقه اللاعب بلال مسعودي، مؤكدا اقتراب هذا الأخير من الإحتراف في أوروبا.

وصرح زرواطي، للإذاعة الوطنية: “وصلتنا عروض عديدة نهاية هذا الموسم، من أوروبا، بخصوص لاعبنا مسعودي بلال، من تركيا، البرتغال، فرنسا، بلجيكا وغيرها”.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الأفضل من بين العروض التي تلقيناها إلى حد الآن، للسماح لمسعودي بالاحتراف الموسم المقبل، مثلما وعدته سابقا”.

وتابع محمد زرواطي: “سنختار العرض الأنسب بالنسبة لمسعودي، من الناحية الرياضية أولا، حيث نطمح أن يكون له اسم كبير مستقبلا في أوروبا”.