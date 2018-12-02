زرواطي ممثلة بوتفليقة في المؤتمر الـ24 للأمم المتحدة حول المناخ

تشارك وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، ممثلة عن رئيس الجمهورية، في المؤتمر الـ 24 للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

وينعقد مؤتمر رؤساء الدول للمؤتمر 24 للأمم المتحدة، حول تغير المناخ من 2 إلى 4 ديسمبرالحالي، في “كاتوفيتشي” بولونيا.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، ستعرض خلالها مساعي الجزائر، و وجهودها في الحد بحزم من التغيرات المناخية ومخلفاتها السلبية.

كما أضاف البيان أن زرواطي ستتطرق إلى حرص الجزائر على أن تكون النتائج النهائية للمؤتمر، تعكس وبشكل متوازن بين مصالح ورؤى الأطراف في إتفاق باريس حول المناخ.