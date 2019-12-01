زرواطي ممثلة لرئيس الدولة في المؤتمر الـ25 الأمم المتحدة حول المناخ

تُشارك، وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، في قمة رؤساء الدول والوفود للمؤتمر الـ25 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتشارك زيرة البيئة، زرواطي ممثلة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة، التي تنعقد فعاليتها بمدريد العاصمة الإسبانية، غدا الإثنين .

القمة الخامسة والعشرين للمناخ تعد خطوة لاتخاذ الخطوات الحاسمة على إثر الاتفاق على المبادئ التوجيهية لتنفيذ إتفاق باريس.

والذي نُظمت فعالياته الرابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف في “كاتوفيتشي” بولونيا العام الماضي.

حيث يتمثل أحد هذه الاهداف الرئيسية في إستكمال العديد من المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ .

كما تعد هذه القمة هامة لتحقيق التوافق بين الدول المتقدمة والنامية، لبذل المزيد من الجهود للتصدي لتأثير التغيرات المناخية.

كما ستتطرق الوزيرة إلى دور الجزائر وجهودها للتكيف مع هذه التغيرات، ومخلفاتها السلبية والحد منها.

وستحرص الجزائر على أن تكون النتائج النهائية للمؤتمر عبارة عن حزمة شاملة عاكسة التوازن بين مصالح ورؤى الأطراف في إتفاق باريس.