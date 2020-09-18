زرواطي: “من المبكر العودة إلى التدريبات في الوقت الراهن”

إعتبر الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، أنه من المبكر العودة للتدريبات في الوقت الراهن، بالنظر لعدم استقرار الوضع الصحي في البلاد.

وصرح زرواطي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “بدأنا تحضيراتنا لتوفير إمكانيات التعقيم، وفحوصات كورونا، استعدادا لإستقبال اللاعبين، انطلاقا من يوم الأحد المقبل”.

وأضاف: “شخصيا أرى أن الوقت مبكر للعودة إلى التدريبات في الوقت الراهن، بالنظر لعدم استقرار الوضع الصحي لحد الآن”.

وتابع محمد زرواطي: “من غير الممكن أن نتمكن من مراقبة كل شيء يتعلق باللاعبين، والطاقم الفني، في التدريبات، التي تشهد تلاحم بين اللاعبين، وحتى خارج التدريبات”.