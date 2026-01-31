زرواطي من سوق أهراس.. قوة الجزائر في وحدتها، في تلاحم شعبها، وفي الثقة بين المواطن ومؤسساته

أشرفت رئيسة حزب تجمع امل الجزائر” تاج ” فاطمة الزهراء زرواطي على تجمع شعبي بولاية سوق أهراس.

وحسب بيان الجزب التجمع نظم تحت شعار “سياسية مسؤولة في خدمة المواطن “.

وبالمناسبة أكدت زرواطي كما أن ولاية سوق أهراس تملك مؤهلات فلاحية، بشرية، وحدودية هامة لكن المطلوب هو تحويل الإمكانيات إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.

كما أكدت زرواطي أن دعم الفلاحة الجبلية والصناعات التحويلية ومرافقة الشباب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وإعتبرت رزواطي تحسين الخدمات العمومية، خاصة في البلديات والمناطق النائية هو أولوية حزبية لتاج كما ان الشباب ليسوا مشكلًا… بل هم الحل.

وفي كلمتها أشارت زرواطي إلى أنه على الشباب يؤمن أن إشراكه في القرار السياسي والاقتصادي هو الضمان الحقيقي لمستقبل الجزائر.

وفي السياق ذاتها قالت زرواطي أن حزب “تاج ” يرافع دوما من أجل فتح الفضاءات السياسية أمام الكفاءات الشابة، لا بالخطاب فقط، بل بالفعل والممارسة.

أما بالنسبة للمرأة أكدت زرواطي أن المرأة الجزائرية كانت دائمًا في الصفوف الأولى، في الثورة، في البناء، وفي الصبر. وعليه فإن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا ليس امتيازًا، بل حق وضرورة لبناء مجتمع متوازن وقوي

واختممت زرواطي أن السياسة المسؤولة تعني الصدق مع المواطن والاستماع لانشغالاته و تقديره و وضعه امام مسؤوليته. مؤكدة أن قوة الجزائر في وحدتها، في تلاحم شعبها، وفي الثقة بين المواطن ومؤسساته.