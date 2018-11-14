زرواطي من مصر تؤكد جهود الجزائر في إعادة تأهيل النظم الايكولوجية

الوطني
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زرواطي من مصر تؤكد جهود الجزائر في إعادة تأهيل النظم الايكولوجية
بقلم عبد الجلال نويس

أكدت وزيرة البيئة، زرواطي فاطمة الزهراء، جهود الجزائرفي إستعادة وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية من خلال الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

وتطرقت زرواطي خلال مشاركتها في إفتتاح القمة الوزارية الإفريقية، المقامة بشرم الشيخ بمصر، إلى جهود الجزائر في مكافحة التصحر بالمناطق الريفية.

حيث تسعت الجزائر لتطوير وحماية الأنظمة البيئية وحماية البنية التحتية الإقتصادية والأراضي الفلاحية من زحف الرمال، وكذا تهيئة الأراضي الرعوية و تحسينها.

كما دعت الوزيرة خلال تدخلها، أولويات لزيادة الإستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في إفريقيا، إلى البرنامج الوطني

 لإعادة التشجير، لتوسيع التراث الغابي وحماية التربة، و كذا إعادة تأهيل الحزام الأخضر وتوسيعه بحلول عام 2035.


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