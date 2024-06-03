زرواطي: “نحن نتألم لما يحدث لأطفال غزة”

عبرت رئيسة حزب تاج فاطمة الزهراء زرواطي، هذا الإثنين، عن أسفها الشديد لما يحدث للأطفال الفلسطينين في غزة من جرائم بشعة وإبادة جماعية.

وقالت زرواطي لدى نزولها ضيفة على تلفزيون النهار في لقاء خاص:” نحن نتألم لما يحدث لأطفال غزة.. وأين هم من قانون الطفال وأين هم من حقوق الأطفال العالمي وأين هم من هؤلاء الأطفال الذين يعيشون حياة سعيدة.”

وأضافت ذات المتحدثة:” الدبلوماسية الجزائرية اليوم هي دبلوماسية عريقة وفي مستوى الجزائر، وبدأت أثناء الثورة حيث افتكت مكانة قوية واحترام، واليوم لها جيل جديد يعرف كل ما يحدث في العالم .”

وتابعت في السياق ذاته:”على الطبقة السياسية أن تكون في نفس السرعة وفي نفس الاتجحاه لأن مواقفنا خارج الجزائر لها اثار كبيرة على كل علاقتنا الاقتصادية.”

وواصلت زرواطي :”الطبقة السياسية يجب ان تكون كل ما يتفق عليه وكل ما هو ثابت.. وبالنسبة لمساندة القضايا العادلة نرفع السقف عاليا لما يليق بالجزائر.”

وختمت رئيسة حزب تاج قائلة: “أن حزب تاج منذ الأحداث التي جرت في يوم السابع من أكتوبر بدل كل ما بوسعه ولايزال وان شاء الله النصر لفلسطين وأهل غزة يحسبون من الشهداء.”