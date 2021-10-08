زرواطي: “نطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإصلاح وضع الفاف”

دعا رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، التدخل العاجل لاصلاح الوضع في بيت الفيدرالية الوطنية لكرة القدم.

وصرح زرواطي اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “الأوضاع لا تسر في بيت الفاف، ويجب ايفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تحدث”

وأضاف: “فريقنا تم حرمانه من الاستقبال بملعبه بعد تسجيل 20 احتراز لا أساس لها من الصحة، واجتمعت برئيس الفاف الذي أبدى عدم تقبله لما حدث بخصوص تأهيل ملعب شبيبة الساورة”.

وتابع محمد زرواطي: “بعض العمال هم من يتحكمون في في الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، وهناك عدة خروقات يجب التحقيق فيها، ونطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لاصلاح الوضع في الفاف”.

وفي ختام تصريحاته، كشف رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أن فريقه سيستقبل الفريق الموريتاني ضمن كأس الكاف يوم 16 أكتوبر الجاري بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

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