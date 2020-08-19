زرواطي: “ننتظر إلتفاتة من رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة”

وجّه الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي، نداء لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، لتقديم الدعم لفريقه.

وصرح محمد زرواطي، لتلفزيون “النهار”: “فريقينا، الذي يتواجد على مسافة بعيدة جدا، يحظى بدعم ظئيل جدا، مقارنة بالأندية الأخرى”.

وأضاف: “نتمنى إلتفاتة من رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، خاصة وأننا لم نحصل على أي تمويل فيما تعلق بمركز التكوين، رغم امتلاكنا لكل الوثائق اللازمة”

وتابع محمد زرواطي: “نتمنى أن يستفيد فريقنا من بعض الإعانات، مثلما استفادة منها العديد من الأندية الأخرى”.