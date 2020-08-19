زرواطي: “ننتظر إلتفاتة من رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة”

الرياضة
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زرواطي: “ننتظر إلتفاتة من رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة”
بقلم كريم.تيغرمت

وجّه الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي، نداء لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، لتقديم الدعم لفريقه.

وصرح محمد زرواطي، لتلفزيون “النهار”: “فريقينا، الذي يتواجد على مسافة بعيدة جدا، يحظى بدعم ظئيل جدا، مقارنة بالأندية الأخرى”.

وأضاف: “نتمنى إلتفاتة من رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، خاصة وأننا لم نحصل على أي تمويل فيما تعلق بمركز التكوين، رغم امتلاكنا لكل الوثائق اللازمة”

وتابع محمد زرواطي: “نتمنى أن يستفيد فريقنا من بعض الإعانات، مثلما استفادة منها العديد من الأندية الأخرى”.


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