زرواطي وحمّار ولاعبون سابقون يطمئنون على سرّار بعد الوعكة الصحيّة

حظي الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار بزيارة مجاملة من عدد من مسؤولي الأندية الجزائرية ولاعبين دوليين سابقين، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب الوعكة التي ألمّت به مؤخرًا.

وقام كل من رئيس شبيبة الساورة السابق محمد زرواطي والرئيس السابق لوفاق سطيف حسان حمّار بزيارة عبد الحكيم سرار في مقر إقامته، حيث وقفوا على وضعه الصحي الذي عرف تحسنًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة مقارنة بالفترة الماضية.

كما سبق لعدد من لاعبي المنتخب الوطني السابقين التنقل إلى بيت سرار، على غرار حسين عزيزان ونور الدين درويش، إلى جانب الحكم الدولي السابق محمد زكريني في خطوة تعكس روح التضامن والوفاء التي تجمع أسرة كرة القدم الجزائرية.

وفي السياق ذاته، نشرت عدة أندية جزائرية صورًا لعبد الحكيم سرار على غرار نادي بارادو، مرفقة برسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل، سائلين الله عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية ويعيده إلى أفضل حال.