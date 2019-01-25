زرواطي ومهداوي يزوران أسطورة الكرة الجزائرية “زوبا”

قامت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة “فاطمة الزهراء زرواطي” بزيارة أسطورة كرة القدم الجزائرية “عبد الحميد زوبا”.
ونشرت زرواطي صورة من الزيارة التي قادتها للمستشفى أين يرقد الحارس السابق لمولودية الجزائر على حسابها الرسمي في “التويتر”.
وأرفقتها بعبارة:”في زيارة للسيد عبد الحميد زوبا مفخرة الكرة الجزائرية والذي تنقل معنا إلى عدة ولايات في قافلة المدينة الخضراء”.
وأضافت:”أتمنى له الشفاء العاجل و العودة السريعة بعد إجرائه لعملية جراحية”.
ورافق زرواطي خلال الزيارة المدرب القدير عبد الرحمن مهداوي.
#فاطمة_الزهراء_زرواطي
في زيارة للسيد عبد الحميد زوبا مفخرة الكرة الجزائرية و الذي تنقل معنا إلى عدة ولايات في #قافلة_المدينة_الخضراء ،أتمنى له الشفاء العاجل و العودة السريعة بعد اجرائه لعملية جراحية . pic.twitter.com/sv5HrFDz6P
— Zerouati FatimaZohra (@FatimaZerouati) January 25, 2019
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