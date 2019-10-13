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زرواطي يتجه للعدول عن إستقالته من رئاسة شبيبة الساورة

الرياضة
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زرواطي يتجه للعدول عن إستقالته من رئاسة شبيبة الساورة
بقلم النهار أونلاين

منح الرئيس المستقيل من نادي شبيبة الساورة، محمد زرواطي، موافقته المبدئية في العدول عن قرار الإستقالة، والعودة لرئاسة النادي من جديد.

وأعرب محمد زرواطي، عن موافقته مبدئيا، في التراجع عن قرار إستقالته من رئاسة النادي، حسب تصريحات محمد بغلاب لـ”و.أ.ج”.

وأضاف: “لجنة الأنصار تؤيد عودة زرواطي لرئاسة النادي، باعتباره المسير الوحيد الذي بإمكانه تطوير النادي”.

يذكر أن الجمعية العامة الإستثنائية لشبيبة الساورة، والتي انعقدة الأربعاء الماضي، كانت قد رفضت وبالإجماع إستقالة محمد زرواطي، ورئيس مجلس إدارة النادي مأمون حمليلي.


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