زرواطي يتهم ماجر بالعنصرية ويُطالبه بنسيان الساورة

اتهم رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، الناخب الوطني رابح ماجر بالعنصرية لعدم استدعاءه أي لاعب من فريقه إلى المنتخب الوطني المحلي.

وقال زرواطي في تصريح خص به تلفزيون “النهار”: “ماجر ماراهوش يشوف فينا.. لعبنا ضد مولودية وهران والجزائر كلها تتكلم عنا”.

وأضاف: “كنا في تلك المباراة في القمة، وهو ماراهوش يشوف فينا كامل، لست أدري هل لأننا بعاد أم مايشفوناش كفريق”.

وتابع زرواطي قائلا: “أنا أرى أن هذه عنصرية.. وعنصرية كبيرة”.

كما طالب ذات المتحدث من الناخب الوطني، أن ينزع فريقه شبيبة الساورة من رأسه تماما وما يزيدش يشوف فينا”.

وقال أيضا: “نحن الفريق الذي يمثل الجنوب لم يستدع أي لاعب منا، بينما استدعى عدة لاعبين من فرق أخرى”.