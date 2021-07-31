زرواطي: ” يجب على الفاف مراعاة المسافات الطويلة التي نقطعها كل ثلاثة أيام”

طالب الناطق الرسمي بإسم فريق شبيبة الساورة محمد زرواطي من الإتحاد الجزائري لكرة القدم ومكتبه الفيدرالي، مراعاة المسافاة الطويلة التي يقطعها الفريق البشاري كل ثلاثة أيام من أجل لعب جولات البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة الساورة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مساء اليوم السبت تصريحات الناطق الرسمي للفريق محمد زروطي بخصوص قرار المكتب الفيدرالي الأخير المتعلق بتحديد أسماء الأندية المشاركة في المنافسات القارية بإحتساب المعدل قائلا:

كان من الأجدر إحتساب المسافات التي يقطعها فريق شبيبة الساورة في كل مباراة عوض عن إحتساب المعدل، في كل مقابلة نقطع 3 آلاف كلم، أو يحتسب 4 نقاط في المباريات التي نفوز بها عوضا عن ثلاثة نقاط، لا يمكن لعب مباراة في قسنطينة وبعدها في مقرة أو وهران في ظرف أقل من ثلاثة ايام”.

“لولا الخطوط الجوية الجزائرية التي وقفت معنا لكنا قد ضيعنا العديد من اللقاءات، أحيانا نكون في اليوم الأول من الشهر لتفاجئنا الرابطة ببرمجة مباراة يوم 4 من الشهر، الطائرة ليست ملكا لشبيبة الساورة وهناك عدة إجراءات يجب إتخاذها”.