زرواطي يرد على إشاعات ترتيب مباراة بارادو

اعترف محمد زرواطي بأحقية نادي بارادو في الفوز بالمباراة الأخيرة فريقه شبيبة الساورة رغم إشاعات ترتيب المباراة.

وقال محمد زرواطي لدى تدخله عبر قناة النهار “نادي بارادو، فازت كرة قدم، كان يملك الروح القتالية عكس لاعبينا في الساورة الذي يكونوا في أكبر جاهزية لأنهم كانوا سيلعبون من أجل اللعب فقط”.

كما أضاف الرئيس المثير للجدل “والله لم أرتّب مباراة بارادو، ولعبنا بقلب، نحن لسنا من المرتّبين للمباريات، لعبنا في 50 درجة، الأمر يعود إلى البرمجة، تسيير لم أفهمه بصراحة”.

وختم زرواطي “أتمنى أن ارحل عن كرة القدم، أفكر في الرحيل نهائيا”.

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