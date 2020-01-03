زرواطي يرد على شبيبة القبائل بخصوص يحي شريف

تحدث الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، عن اهتمام فريق شبيبة القبائل، بمهاجمه يحي شريف، وامكانية بيع عقده في الميركاتو الشتوي الجاري.

وصرح محمد زرواطي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “دار حديث كثير في الصحافة حول يحي شريف، لكن هذا يعتبر لا حدث بالنسبة لي”.

وأضاف الناطق الرسمي لشبيبة الساورة: “نحن لا نملك النية في التخلي عن خدمات يحي شريف خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.

وأكد محمد زرواطي، في الأخير: “حتى في حال تلقينا عرض مغر بخصوص لاعبنا، تبقى مصلحة النادي قبل كل شيء”.

يذكر أن يحي شريف، يعد أحد أبرز اهتمامات فريق شبيبة القبائل، الساعي لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الشتوي الجاري.