زرواطي يرسّم استقالته بعد 16 سنة في رئاسة الساورة

رسّم رئيس شبييبة الساورة محمد زرواطي استقالته، اليوم الأربعاء، من على رأس الشركة الرياضية والنادي الهاوي للفريق.

و رحل محمد زرواطي بهد 16 سنة كاملة في تسييره الفريق البشاري، التي كانت جيّدة على طول الخط و مليئة بالنجاحات.

كما ودع المسؤولين عن فريق “الجنوب” لزرواطي الذي وصفوه بـ “الأب الروحي” للفريق الذي أسس في مكان بالمريجة.

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