زرواطي يستقيل من رئاسة شبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، عن إستقالة رئيس مجلس الإدارة محمد زرواطي، من مهامه، بعد عقد الجمعية العامة الإستثنائية.

وحسب بيان إدارة نادي شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، عبر الفايسبوك، فقد تم تحديد يوم الأربعاء، موعدا لإجراء الجمعية العامة الإستثنائية للنادي الهاوي في مقر النادي بوسط المدينة ، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح ذات البيان، أن جدول عمل هذه الجمعية العامة الإستثنائية، سيتمحور حول على تقديم الرئيس محمد زرواطي إستقالته بصفة رسمية من رئاسة النادي الهاوي، مع تنصيب لجنة خاصة بإستقبال ملفات الترشيحات تحسبا لعقد جمعية عامة إنتخابية لإنتخاب رئيس جديد .

كما أكدت إدارة شبيبة الساورة في بيانها، أن الابواب ستكون مفتوحة على مصراعيها أمام كل من يهمه أمر الفريق، خصوصا الأنصار و وسائل الإعلام لحضور أشغال هذه الجمعية العامة الإستثنائية.