زرواطي يشدد اللهجة مع لاعبيه ويطالبهم بالإستفاقة

أبدى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، عدم رضاه عن مردود لاعبيه بداية الموسم الجاري، قبل أن يطالبهم بضرورة الاستفاقة.

وكشف الموقع الرسمي لشبيبة الساورة، عن اجتماع زرواطي بلاعبيه، أين عبّر عن عدم رضاه من مردود بعض اللاعبين الذي خيبوا ضنه.

وشدد زرواطي، اللهجة مع لاعبيه، مطالبا اياهم بالاستفاقة في البطولة، للتنقل إلى أدغال إفريقيا بمعنويات عالية.

يذكر أن شبيبة الساورة، انهزم في أول خرجة له هذا الموسم ضمن البطولة الوطينة، بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهم باتحاد بسكرة.

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كما دعا رئيس شبيبة الساورة وزير الشباب والرياضة، التدخل العاجل لاصلاح الوضع في بيت الفاف.

وصرح زرواطي اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “الأوضاع لا تسر في بيت الفاف”. تابعا “يجب ايفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تحدث”.

وأضاف: “تم حرماننا من الاستقبال بملعبنا بعد تسجيل 20 احتراز لا أساس لها من الصحة، ورئيس الفاف لم يتقبل ما حدث”.

وتابع المتحدث “بعض العمال يتحكمون في الفاف، وهناك عدة خروقات، نطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لاصلاح الوضع”.

وفي الختام، كشف محمد زرواطي، أن فريقه سيستقبل الفريق الموريتاني ضمن كأس الكاف يوم 16 أكتوبر الجاري بملعب “عمر حمادي”. كما فتح رئيس فريق شبيبة الساورة “محمد زرواطي”، في وقت سابق، النار على الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم “محمد ساعد”.

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