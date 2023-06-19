زرواطي يشكو مدوار للجنة أخلاقيات “الفاف” والوزارة

تقدمت إدارة فريق شبيبة الساورة، بقيادة رئيسها محمد زرواطي، بشكوى على مستوى لجنة الأخلاقيات للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وكذا وزارة الشباب والرياضة، ضد رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار.

وأفادت إدارة نادي الجنوب، في بيان نشرته اليوم الاثنينK عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأنها قامت برفع شكوى، ضد مدوار، على خلفية تصريحاته المهينة في حق رموز الكرة الجزائرية (الفدرالية و الناخب الوطني).

كما اتهمت إدارة الساورة، مدوار، بالتهجم على رئيسها زرواطي، بإستعمال: “ألفاظ سوقية ومشينة غير أخلاقية إن دلت إنما تدل على مستوى صاحبها ومدى إحتقاره للشعب الجزائري المحافظ”

مطالبة في الأخير، بضرورة مثوله أمام لجنة الأخلاقيات لإتخاد الإجرائات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها داخل قبة الفاف.