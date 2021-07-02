زرواطي يطالب بتوقيف البطولة نهاية شهر جويلية!

طالب الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة محمد زرواطي بتوقيف البطولة نهاية شهر جويلية الجاري، من أجل السماح للأندية بالتحضير لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2020، خاصة بال نسبة للأندية التي ستشارك في المنافسات القارية.

وتحدث محمد زرواطي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الكروي عن مصير الموسم الحالي الذي تبقى منه 10 جةلات كاملة قائلا:

“لم لا يتم توقيف البطولة مثلما حدث الموسم الماضي أين تم إلغاء السقوط إلى القسم الوطني الثاني.. لا بد من توقيف البطولة نهاية شهر جويلية من أجل السماح للأندية بالتحضير للموسم الكروي المقبل”.