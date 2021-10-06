زرواطي يفتح النار على الأمين العام للفاف ويصفه بالسرطان المُميت

فتح رئيس فريق شبيبة الساورة “محمد زرواطي” أمسية اليوم الأربعاء النار على الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم “محمد ساعد”.

الحساب الرسمي لأبناء الجنوب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر تصريحات لزرواطي وصف من خلالها محمد ساعد بالسرطان المُميت في الفاف.

وتأتي تصريحات محمد زرواطي عقب رفض لجنة تأهيل الملاعب تأهيل ملعب 20 أوت 1955 ببشار لاحتضان المواجهة الإفريقية للساورة.

وقال زرواطي:

هؤلاء سرطان مميت يقضي على الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ببطئ و يجب إستئصالهما.

الأمين العام محمد ساعد يريد ان يخلد في الإتحادية من أجل النهب و المصالح الشخصية.

رضا غزال يتمشى بالتيلكموند لتصفية حسابات قديمة بيني و بين مجهول.

هناك من يسير هؤلاء هاتفيا و يحرضهم لتحطيم الإتحادية و خلق أعداء مع الأندية.

عمارة شرف الدين جديد و لم يتفطن بعد لهذه المؤامرات الخبيثة.

ملف اسود تم تدوينه ضد الساورة لحرمان ابناء الجنوب الكبير من احتضان فريقهم للعرس الافريقي في الصحراء و أنا تحت الصدمة.

أمور و كواليس تحدث لا تبشر بالخير و الله يجيب الخير.

أبرز الإفتراءات التي دونها الخطير رضا غزال على ملف عدم تأهيل الملعب و هادي هي الزكارة بمعنى الكلمة.

ملعب بدون إنارة.

ملعب لا يملك مولد كهربائي.

ملعب لا يملك منصة شرفية.

ملعب لا يحتوي على غرف تغيير الملابس.

ملعب لا يحتوي على منطقة الصحافة.

ملعب لا يملك قاعة الكشف عن المنشطات.

ملعب لا يتوفر على شروط السلامة.