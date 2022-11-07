زرواطي يفتح النار على مدوار ويطالب بتدخل الوزير ورئيس الفاف

فتح عضو مجلس إدارة شبيبة الساورة، محمد زرواطي، النار على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار.

وصرح زرواطي، في ندوة صحفية: “على رئيس الفاف ووزير الشباب والرياضة التدخل لاعادة النظر في شؤون الرابطة المحترفة”.

كما أضاف: “كل ما يحدث في كرة القدم من كولسة ومشاكل سببها رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار”.

وأردف زرواطي: “من غير المعقول برمجة أربع مباريات متتالية خارج الديار لفريق من الجنوب، وهذا يدل على حقد كبير”.

وأضاف: “قبل مواجهتنا لأولمبي الشلف، قام مدوار، بمعاقبة أفضل لاعبين لنا في الفريق عمدا”.

وتابع محمد زرواطي: “على رئيس الفاف، إعادة النظر في هذه الأمور التي تحدث في الرابطة المحترفة”.