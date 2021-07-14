زرواطي يقصف بيشاري!

وجه رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، قصفا مُباشرا لنائب رئيس لجنة التحكيم، مصطفى بيشاري، مُعتبرا بأن هذا الأخير ومنذ وصوله لمنصبه الجديد، يضع عراقيل عدة أمام أبناء بشار، حسب وجهة نظره.

وتحدث الرجل القوي في إدارة نسور الجنوب قائلا :”منذ وصول بيشاري ونحن نعاني كثيرا مع الحكام الذين يظلموننا في كل مرة ويحرموننا من ركلات جزاء شرعية”.

وواصل :”لا أدري إن كان رئيس الفاف شرف الدين عمارة، متواطئا مع بيشاري فيما يقوم به هذا الأخير، ولكنه وبالنسبة لي لا علاقة له بالمهمة الموكلة له في لجنة التحكيم”.

وختم :”بيشاري لديه مُشكل معنا”.

وكان زرواطي، قد أكد مرارا وتكرارا، بأنه غير راض عن الحكام الذين يُديرون مُباريات ناديه في الآونة الأخيرة.