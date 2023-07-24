زرواطي يودع أعضاء إدارة الساورة عقب اسقالته من الفريق

عقد محمد زرواطي، آخر اجتماع له مع أعضاء مجلس ادارة شبيبة الساورة، أين ودع الجميع، بعد اعلان استقالته من رئاسة النادي.

زكان زرواطي، قد أعلن عن رحيله المفاجئ بصفة نهائية هذا الأسبوع ليترك مكانه لإدارته السابقة .

وعلى اثر هذا القرار، عاد كل من حمليلي المأمون، ومصطفى جاليت، رفقة المدير العام مراد بلخضر، وعضو مجلس الإدارة باقلاب محمد، لقيادة الفريق .

وبالنسبة لوكلاء اللاعبين الذين يرغبون في التواصل مع إدارة شبيبة الساورة، التواصل يكون مع الإدارة الجديدة والأعضاء المذكورين انفا.