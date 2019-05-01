زرواطي يُدافع عن “ملال” و”عرامة” ويُطالب بإلغاء عقوبتهما

أكد الناطق الرسمي لـ”شبيبة الساورة”، محمد زرواطي عن تضامنه مع شريف ملال وطارق عرامة، مُعتبرا العقوبة التي تعرضا لها بالظالمة.

وصرّح الرجل القوي في فريق الجنوب الغربي على هامش أشغال الجمعية العامة للرابطة الوطنية قائلا :”يجب إلغاء العقوبات على الرؤساء”.

وواصل :”العقوبات المفروضة من الفاف مُبالغ فيها، ومن حق الرؤساء أن يُدافعوا وبكل قوة عن أنديتهم عندما تتعرض للظُلم والحقرة”.

وختم :”طالبنا من مدوار السعي لإلغاء العقوبات، كما دافعت عن رئيس رابطة ورقلة باعمر والذي قدم الكثير للكرة جنوب بلادنا”.