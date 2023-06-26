زرواطي:” 15 سنة في ميدان الكرة.. لم أشاهد برمجة  مماثلة”

إنتقد محمد زرواطي، رئيس فريق شبيبة الساورة، برمجة الرابطة المحترفة لرزنامة مباريات الموسم الكروي الحالي.

وصرح زرواطي اليوم الإثنين، لقناة النهار، على هامش الجمعية العامة للفاف:”أتواجد منذ 15 سنة على رأس فريق، لم أشاهد برمجة مماثلة لهذا الموسم”.

وأضاف زرواطي:”البرمجة الخاصة برزنامة المحترف الأول متعبة من الجانب المالي، ومن الجانب الصحي للاعبين”.

يجدر الإشارة، من المقرر أن تُختتم فعاليات المحترف الأول للموسم الحالي، بتاريخ 15 جويلية المقبل.