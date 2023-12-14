زروال: “الدخول سيكون مجاني في مباراة منتخب فلسطين واتحاد عنابة”

كشف مدير الديوان المتعدد الرياضات بعنابة، توفيق زروال، عن مجانية دخول الأنصار الراغبين في حضور مباراة منتخب فلسطين، واتحاد عنابة.

وصرح زروال، لإذاعة عنابة: “سيكون الدخول مجاني في المباراة الأولى للمنتخب الفلسطيني، في مواجهة اتحاد عنابة”.

كما أضاف: “ملعب “19 ماي 1956″، والملعب الملحق في أتم جاهزيتهما لاحتضان هذه المباراة المقررة هذا الجمعة انطلاقا من الساعة السادسة مساء”.

يذكر أن مباراة المنتخب الفلسطيني، واتحاد عنابة، تدخل ضمن تحضيرات منتخب الفدائيين لمشاركتهم في بطولة أمم آسيا 2024.