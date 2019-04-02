زروال يدعو إلى عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد مصيره

قال الرئيس السابق اليامين زروال، أنه عبّر للتوفيق عن ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد مصيره.

وأضاف في بيان صحفي: “عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره”.

“ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائرية ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت عن الجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية”.

مشيرا :” اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والارتقاء لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق تكون له عواقب غير محسوبة العواقب للبلاد وترك الجزائريين يعبرون بحرية وفرض إرادة الشعب”.

للإشارة، فإن الرئيس السابق اليامين زروال قد غادر العاصمة باتجاه باتنة صبيحة اليوم الثلاثاء.

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